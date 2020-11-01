Про це повідомляє поліція Запорізької області.
Інцидент стався близько п’ятої години ранку. Під час чергування на ТВК 29-річний працівник Мукачівського відділу поліції завдав собі вогнепального поранення.
Його госпіталізували до лікарні та прооперували.
Як пише та місцеве видання Mukachevo.net, чоловік охороняв бюлетені та вистрілив собі в підборіддя, куля вийшла через носову частину. Там стверджують, що стан чоловіка тяжкий, але стабільний.
Водночас у поліції повідомляють, що його життю нічого не загрожує.
Правоохоронці розпочали службову перевірку, під час якої з’ясують усі причини та обставини події.
- Раніше повідомлялося, що в Харкові сталася стрілянина, під час якої одна людина отримала вогнепальне поранення в живіт.
- У поліції повідомляють, що підозрюваний у справі про перестрілку втік до Росії.