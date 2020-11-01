У Мукачеві під час добового чергування на ТВК поліцейський місцевого відділу поліції завдав собі вогнепальне поранення в неділю, 1 листопада. Його прооперували.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Інцидент стався близько п’ятої години ранку. Під час чергування на ТВК 29-річний працівник Мукачівського відділу поліції завдав собі вогнепального поранення.

Його госпіталізували до лікарні та прооперували.

Як пише та місцеве видання Mukachevo.net, чоловік охороняв бюлетені та вистрілив собі в підборіддя, куля вийшла через носову частину. Там стверджують, що стан чоловіка тяжкий, але стабільний.

Водночас у поліції повідомляють, що його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці розпочали службову перевірку, під час якої з’ясують усі причини та обставини події.