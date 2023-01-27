Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

У виданні йдеться про події, які відбувалися наприкінці лютого – у березні минулого року в місті Ірпінь, що на Київщині. Окрім того, у збірці опубліковано відгуки про ірпінські події відомих у світі людей, список підрозділів, які виконували бойові завдання в районі міста Ірпінь, а також згадано героїв, які віддали своє життя за Ірпінь, розміщено їхні фотографії.

“Книга “Битва за Ірпінь” – це спроба зробити першу хронологію тих подій. Утім, я не є істориком і не претендую на те, що ця книга – підведення якоїсь риски: що було саме так, воювали саме ті. Тож це спроба задати певний історичний дискурс навколо тих подій, які були фактично майже рік тому”, – розповів автор книги Петро Щербина.

За словами письменника, Росія так влаштована, що “вона не починала війну 24 лютого, і не починала її у 2014 році, і не починала її у 1918-му, і навіть не починала її у ХІХ сторіччі”.

Зазначено, що книга “Битва за Ірпінь” надрукована на замовлення Державного підприємства “Центр захисту інформаційного простору України” за результатами відкритих мистецьких конкурсів Міністерства культури та інформаційної політики України накладом 1000 примірників.

Повідомляється, що участь у презентації взяв також заступник Міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко. Він підкреслив, що для МКІП одним із пріоритетів є видання таких книг, які зберігатимуть національну пам’ять.

Під час презентації зазначалося, що в боях за Ірпінь загинули 39 членів територіальної оборони міста.