У музеї історії міста Києва співробітники виставили на вітрину дві картини з портретом прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Про це повідомляють #Букви.

У музейно-виставковому комплексі, що знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького у Києві, на вітрині з’явилися два портрети Бориса Джонсона. Їх автором є український художник з Івано-Франківська Роман Бончук.

Жителі Києва не проходять повз картини: зупиняються, розглядають та фотографують їх. Раніше в одній зі столичних пекарень з’явилося тістечко з назвою “Борис Джонсонюк”.

Поява цих картин є доволі символічною на тлі новини про відставку Бориса Джонсона.















У музеї історії Києва виставили два портрети Бориса Джонсона // 8 фото

Нагадаємо, що 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців.

О 14 годині за Києвом Борис Джонсон вийшов до журналістів та заявив про свою відставку одразу з двох посад: голови британського уряду та очільника Консервативної партії.

“Зараз зрозуміло, що воля парламентської Консервативної партії полягає у тому, щоб був новий лідер цієї партії та, відповідно, новий прем’єр-міністр”, – сказав Борис Джонсон.

Він додав, що процес вибору нового прем’єра повинен розпочатись негайно, про що він домовився з представником депутатського корпусу Консервативної партії Гремом Брейді. За словами Джонсона, графік оголосять вже наступного тижня.

“Тому я хочу сказати мільйонам людей, які голосували за нас у 2019 році, багато з яких вперше голосували за консерваторів, дякую. Дякую за цей неймовірний мандат. Найбільша консерваторська більшість з 1987 року”, – додав він.

Також Джонсон наголосив, що у політиці немає людей, яких не можна було б замінити, та пообіцяв максимально підтримати майбутнього прем’єра.

Борис Джонсон також звернувся до українців, запевнивши, що зміна уряду не вплине на підтримку України від Великої Британії. За його словами, за будь-яких обставин Велика Британія виконає всі свої обіцянки щодо України

“Ми продовжимо підтримувати вашу боротьбу за свободу так довго, як буде потрібно”, – сказав він.

Довідка. Музей історії міста Києва — музейно-виставковий комплекс, що складається з постійної історичної експозиції та виставкового центру. Репрезентує різноманітні історичні, мистецькі та пізнавальні проєкти. У ньому висвітлюються різні аспекти історії, літератури, науки, мистецтва, суспільно-політичного життя міста.