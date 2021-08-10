Герцогиня Кембриджська, яка захоплюється фотографією, зробила портрети людей, які пережили Голокост. Тепер ці знімки представлені на експозиції Імперського військового музею в Лондоні.

Фото опубліковані в Instagram герцогів.

“Для мене велика честь брати участь у новій фотовиставці в Imperial War Museums у Лондоні, на якій зібрано понад 50 портретів людей, які пережили Голокост, і їхніх сімей. Ці вражаючі фотографії, представлені вперше, відображають особливі зв’язки між тими, хто пережив Голокост, і молодими поколіннями їхніх сімей, і нагадують нам про нашу спільну відповідальність за те, щоб їхні історії продовжували жити”, – зазначила герцогиня.

Кейт Міддлтон сфотографувала Стівена Френка і Івонн Бернстайн, які обидва оселилися в Великобританії після Другої світової війни.

Френк був серед небагатьох дітей, яким вдалося вижити в концтаборі Освенцима. Його батька вбили в газовій камері.

Під час Другої світової війни Івонн Бернстайн жила у Франції. Її дядька схопили і вбили за те, що він намагався захистити дівчинку.

На одному зі знімків Френк зображений з каструлею, яка належала його матері. Він зберігав цю каструлю під час перебування в транзитному таборі Вестерборк. Пізніше його відправили до Терезієнштадту (у Чехії) разом з братами і матір’ю.

У таборі його мати прала речі для ув’язнених в обмін на невелику кількість хліба. Вона клала крихти в каструлю і додавала гарячу воду, щоб вийшла паста. Жінка давала кожній дитині по ложці.

Френк пережив кілька концентраційних таборів.

Стівен Френк і Івонн Бернстайн були сфотографовані в Кенсингтонському палаці разом зі своїми онуками, пише видання Daily Mail.