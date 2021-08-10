Фото опубліковані в Instagram герцогів.
“Для мене велика честь брати участь у новій фотовиставці в Imperial War Museums у Лондоні, на якій зібрано понад 50 портретів людей, які пережили Голокост, і їхніх сімей. Ці вражаючі фотографії, представлені вперше, відображають особливі зв’язки між тими, хто пережив Голокост, і молодими поколіннями їхніх сімей, і нагадують нам про нашу спільну відповідальність за те, щоб їхні історії продовжували жити”, – зазначила герцогиня.
Кейт Міддлтон сфотографувала Стівена Френка і Івонн Бернстайн, які обидва оселилися в Великобританії після Другої світової війни.
Френк був серед небагатьох дітей, яким вдалося вижити в концтаборі Освенцима. Його батька вбили в газовій камері.
Під час Другої світової війни Івонн Бернстайн жила у Франції. Її дядька схопили і вбили за те, що він намагався захистити дівчинку.
На одному зі знімків Френк зображений з каструлею, яка належала його матері. Він зберігав цю каструлю під час перебування в транзитному таборі Вестерборк. Пізніше його відправили до Терезієнштадту (у Чехії) разом з братами і матір’ю.
У таборі його мати прала речі для ув’язнених в обмін на невелику кількість хліба. Вона клала крихти в каструлю і додавала гарячу воду, щоб вийшла паста. Жінка давала кожній дитині по ложці.
Френк пережив кілька концентраційних таборів.
Стівен Френк і Івонн Бернстайн були сфотографовані в Кенсингтонському палаці разом зі своїми онуками, пише видання Daily Mail.