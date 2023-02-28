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У музеї Молдови відкрилась виставка «Культура під прицілом», присвячена наслідкам збройної агресії РФ в Україні

У Національному художньому музеї Молдови відкрили виставку "Культура під прицілом", яка присвячена наслідкам повномасштабної війни Росії в Україні.

Вівторок, 28 лютого 2023, 14:29
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Зображення: Мінкульт

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Виставку було відкрито 24 лютого до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Національному художньому музеї Молдови.

На виставці представлені плакати з відомими українськими історичними будівлями та пам’ятниками, зруйнованими російськими військовими. Це, зокрема, будівля театру в Маріуполі, будинок Михайла Коцюбинського в Чернігові, Краєзнавчий музей в Іванкові Київської області, де зберігались картини Марії Примаченко, Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди у Сковородинівці Харківської області, пам’ятник Тарасу Шевченку у Бородянці Київської області.

У відомстві пояснили, що виставка є частиною циклу заходів з нагоди Року української культури в Республіці Молдова (2023) та на підтримку Декларації, ухваленої міністрами культури 10 країн Східної Європи, які зустрілися минулого літа у Львові й підписали конвенцію про підтримку та відновлення після війни матеріальної та нематеріальної спадщини України.

Зображення: Мінкульт

Міністр культури Молдови наголосив, що виставка демонструє масштаби культурної трагедії.

“Ми бачимо через приціл можливостей музею, будинки культури, архітектурні пам’ятки такими, якими вони були до і після війни. Виставка чудово вписується у серію заходів, присвячених “Року української культури у Молдові”, — сказав Сержіу Продан.

Своєю чергою посол України Марко Шевченко зауважив, що знищення культурних об’єктів — це спроба стерти історію українського народу.

“Коли народ має історичну пам’ять та ідентичність, його не можна перемогти. Ми захищатимемо нашу культурну спадщину й обов’язково досягнемо нового культурного ренесансу”, – наголосив Марко Шевченко.

Виставку відвідали прем’єр-міністр Дорін Речан разом із міністром культури Сержіу Проданом та послом України в Кишиневі Марком Шевченком. Також у Молдові показали документальний фільм “Маріуполь. Невтрачена надія”, із субтитрами румунською мовою.

Довідково. Виставка “Культура під прицілом” організована за ініціативи міністерств культури Молдови та України, вона триватиме два тижні у художньому музеї Кишинева. Пізніше вона буде перенесена до штаб-квартири Міністерства культури Республіки Молдова.

Теги: виставка, воєнні злочини РФ, мистецтво, міжнародна підтримка, Молдова, музей, повномасштабна війна, роковини війни, російсько-українська війна - наслідки, культура

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