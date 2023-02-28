У музеї Молдови відкрилась виставка «Культура під прицілом», присвячена наслідкам збройної агресії РФ в Україні

У Національному художньому музеї Молдови відкрили виставку "Культура під прицілом", яка присвячена наслідкам повномасштабної війни Росії в Україні.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Виставку було відкрито 24 лютого до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Національному художньому музеї Молдови.

На виставці представлені плакати з відомими українськими історичними будівлями та пам’ятниками, зруйнованими російськими військовими. Це, зокрема, будівля театру в Маріуполі, будинок Михайла Коцюбинського в Чернігові, Краєзнавчий музей в Іванкові Київської області, де зберігались картини Марії Примаченко, Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди у Сковородинівці Харківської області, пам’ятник Тарасу Шевченку у Бородянці Київської області.

У відомстві пояснили, що виставка є частиною циклу заходів з нагоди Року української культури в Республіці Молдова (2023) та на підтримку Декларації, ухваленої міністрами культури 10 країн Східної Європи, які зустрілися минулого літа у Львові й підписали конвенцію про підтримку та відновлення після війни матеріальної та нематеріальної спадщини України.

Міністр культури Молдови наголосив, що виставка демонструє масштаби культурної трагедії.

“Ми бачимо через приціл можливостей музею, будинки культури, архітектурні пам’ятки такими, якими вони були до і після війни. Виставка чудово вписується у серію заходів, присвячених “Року української культури у Молдові”, — сказав Сержіу Продан.

Своєю чергою посол України Марко Шевченко зауважив, що знищення культурних об’єктів — це спроба стерти історію українського народу.

“Коли народ має історичну пам’ять та ідентичність, його не можна перемогти. Ми захищатимемо нашу культурну спадщину й обов’язково досягнемо нового культурного ренесансу”, – наголосив Марко Шевченко.

Виставку відвідали прем’єр-міністр Дорін Речан разом із міністром культури Сержіу Проданом та послом України в Кишиневі Марком Шевченком. Також у Молдові показали документальний фільм “Маріуполь. Невтрачена надія”, із субтитрами румунською мовою.

Довідково. Виставка “Культура під прицілом” організована за ініціативи міністерств культури Молдови та України, вона триватиме два тижні у художньому музеї Кишинева. Пізніше вона буде перенесена до штаб-квартири Міністерства культури Республіки Молдова.