Про це повідомляють #Букви.
Без колядок не залишиться ніхто, адже фотокор #Букв побував у Національному музеї народної архітектури та побуту України, де відбувались Різдвяні Святки. pic.twitter.com/r7mKIgXxNR
— Букви (@Bykvu) January 7, 2022
На Різдвяні Святки завітали колядники із вертепами.
Учасники святкувань виконували різноманітні українські колядки.
Гості музею мали змогу познайомитись з обрядом водіння Кози.
Також відвідувачів музею змогли дізнатись про особливості традиційного атрибуту українського Різдва – дідуха.
- Нагадаємо, що важливими атрибутами свята є різдвяні колядки, котрими прославляють народження Ісуса Христа у Вифлеємі та закликають добробут на прийдешній рік.
- В Україні існує давня традиція: на Щедрий вечір і старий Новий Рік 13-14 січня українці співають щедрівки. За давніми звичаями щедрують лише дiвчата та діти.