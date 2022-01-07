Про це повідомляють #Букви.

Без колядок не залишиться ніхто, адже фотокор #Букв побував у Національному музеї народної архітектури та побуту України, де відбувались Різдвяні Святки. pic.twitter.com/r7mKIgXxNR

— Букви (@Bykvu) January 7, 2022