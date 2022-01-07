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На Різдвяні Святки завітали колядники із вертепами.

Учасники святкувань виконували різноманітні українські колядки.

Гості музею мали змогу познайомитись з обрядом водіння Кози.

Також відвідувачів музею змогли дізнатись про особливості традиційного атрибуту українського Різдва – дідуха.