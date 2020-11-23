Національний музей Революції гідності заявив про нові обшуки на його території. Проводять експертизу будівництва музею.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Національний музей Революції Гідності.

Обшуки відбулись 23 листопада.

“А в нас нова перевірка. Кажуть, “експертиза будівництва музею”! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проєктування якого не розпочиналося”, – йдеться в повідомленні.