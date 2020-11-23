Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Національний музей Революції Гідності.
Обшуки відбулись 23 листопада.
“А в нас нова перевірка. Кажуть, “експертиза будівництва музею”! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проєктування якого не розпочиналося”, – йдеться в повідомленні.
- У четвер, 19 листопада, в Музеї Революції Гідності в Києві проводилися обшуки. У Службі безпеки України та Національній поліції озвучили їх причину – “розкрадання коштів, виділених на реконструкцію об’єкта”.
- Офіс президента прокоментував обшуки в приміщенні Музею Революції Гідності, що відбулися нібито через можливе розкрадання коштів керівництвом музею. В ОПУ зазначили, що “не може не викликати занепокоєння” той факт, що обшуки проводили напередодні сьомої річниці Майдану, яку відзначатимуть 21 листопада. Офіс виказав невдоволення тим, що правоохоронці проводили слідчі дії саме в цей час.