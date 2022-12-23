Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Зазначається, що у МВФ спільно з урядом України спрогнозували стабілізацію економічної ситуації, втім на це впливатиме тривалість та інтенсивність війни.
ВВП України може зрости приблизно на 1% у 2023 році, за умови, що в районах, які не перебувають у зоні бойових дій пожвавиться дільність, а доступ до зернового коридору буде збережено.
Також у наступному році рівень інфляції за прогнозами знизиться з 30% до близько 22,5%.
Крім того, в Меморандумі зазначають, що дефіцит бюджету становитиме близько 5,7 мільярда доларів.
- Кризи, які спричинила та посилила російсько-українська війна, можуть призвести до дефолту більш ніж 70 держав. Проблеми з продовольством, паливом та фінансами загрожують спровокувати заворушення у бідних країнах.
- Раніше стало відомо, що світова економіка може втратити до 18% глобального ВВП до 2050 року через зміни клімату, якщо не вжити попереджувальних заходів.
- Водночас дослідження Standard Eurobarometer свідчить про підвищення довіри громадян до ЄС і постійну підтримку відповіді ЄС на російську агресію проти України. Переважна більшість європейців підтримує інвестиції у відновлювані джерела енергії та дії щодо зменшення залежності ЄС від російських енергоносіїв. Рівень підтримки єдиної євровалюти досяг найвищого рівня за всю історію.