У 2023 році інфляція в Україні може знизитися до 22%, а ВВП зрости на 1%. Однак на це впливатиме тривалість повномасштабної російсько-української війни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що у МВФ спільно з урядом України спрогнозували стабілізацію економічної ситуації, втім на це впливатиме тривалість та інтенсивність війни.

ВВП України може зрости приблизно на 1% у 2023 році, за умови, що в районах, які не перебувають у зоні бойових дій пожвавиться дільність, а доступ до зернового коридору буде збережено.

Також у наступному році рівень інфляції за прогнозами знизиться з 30% до близько 22,5%.

Крім того, в Меморандумі зазначають, що дефіцит бюджету становитиме близько 5,7 мільярда доларів.