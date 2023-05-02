Зменшення податків в Україні руйнуватиме чинну податкову базу або обмежить можливість відбудувати державу та зростати економічно.

Про це в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” повідомив постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграм Степанян.

За його словами, ефективна та справедлива податкова політика дозволяє перерозподіляти державні ресурси та сприяє економічному зростанню як загалом. Зокрема й у випадку України.

Степанян зауважив, що реконструкція України потребуватиме величезних фінансових ресурсів. Попри те, що міжнародна спільнота готова допомогти Україні, наша держава повинна сама посилювати мобілізацію внутрішніх доходів для фінансування соціальних та інфраструктурних потреб.

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“З цього логічно постає, що заходи, які зменшують податкові надходження або руйнують наявну податкову базу, обмежують здатність України досягати цілей реконструкції та розвитку, що негативно впливає на довгострокове економічне зростання”, — зауважив представник МВФ.

Для підтримки дохідної бази у короткостроковій перспективі основна увага буде надаватися скасуванню заходів, запроваджених в умовах воєнного стану, та реформам у податковій та митній сферах.