Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило про ще одну смерть учасника масових акцій протесту. Згідно з офіційною версією, на Партизанському проспекті в Мінську в результаті наїзду автомобіля загинув 19-річний хлопець.

Відповідну інформацію сьогодні оприлюднила у своєму Telegram-акаунті прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

За її словами, інцидент стався 16 серпня близько 3:20 ночі.

Відзначається, що на Партизанському проспекті водій Renault “скоїв наїзд на 19-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, перебував на проїжджій частині”. Від отриманих травм хлопець помер на місці ДТП.

У МВС стверджують, що загиблий “був учасником масових заходів, що проходять у Мінську останніми днями”.

“Безпосередньо перед наїздом він перебував на проїжджій частині. Це помітив водій Volkswagen і попередив пішохода про небезпеку, також попросивши піти з дороги на тротуар. Однак пішохід залишив його слова без уваги, і через деякий час потрапив під колеса Renault… Проводиться перевірка”, – йдеться в повідомленні МВС.

Водночас, за даними журналістів білоруської редакції “Радіо Свобода”, 16 серпня о 3:20 жодні масові заходи у Мінську вже не проходили.

Як з’ясувало “Єврорадіо”, 19-річного хлопця, якого в МВС назвали третім загиблим учасником масових протестів, звуть Артем Паруков. Його родичі не знають, чи дійсно він брав участь у масових акціях того дня, а також не вірять у версію смерті хлопця, яку виклали в МВС.

“У той момент Артем точно ні в чому не брав участі, а просто йшов додому. Але чомусь – ми не розуміємо, чому – йому знадобилося перебігти з того боку вулиці, на якому знаходиться наш будинок, на інший бік. Пішохідний перехід зовсім поруч – чому він не пішов по ньому? Ми думаємо, що він потрапив під машину, намагаючись від когось утекти”, – розповіла “Єврорадіо” двоюрідна сестра загиблого хлопця.

Тепер родичі Парукова шукають відеозаписи, на які міг би потрапити інцидент.