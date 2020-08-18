Відповідну інформацію сьогодні оприлюднила у своєму Telegram-акаунті прессекретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.
За її словами, інцидент стався 16 серпня близько 3:20 ночі.
Відзначається, що на Партизанському проспекті водій Renault “скоїв наїзд на 19-річного пішохода, який, за попередньою інформацією, перебував на проїжджій частині”. Від отриманих травм хлопець помер на місці ДТП.
У МВС стверджують, що загиблий “був учасником масових заходів, що проходять у Мінську останніми днями”.
“Безпосередньо перед наїздом він перебував на проїжджій частині. Це помітив водій Volkswagen і попередив пішохода про небезпеку, також попросивши піти з дороги на тротуар. Однак пішохід залишив його слова без уваги, і через деякий час потрапив під колеса Renault… Проводиться перевірка”, – йдеться в повідомленні МВС.
Водночас, за даними журналістів білоруської редакції “Радіо Свобода”, 16 серпня о 3:20 жодні масові заходи у Мінську вже не проходили.
Як з’ясувало “Єврорадіо”, 19-річного хлопця, якого в МВС назвали третім загиблим учасником масових протестів, звуть Артем Паруков. Його родичі не знають, чи дійсно він брав участь у масових акціях того дня, а також не вірять у версію смерті хлопця, яку виклали в МВС.
“У той момент Артем точно ні в чому не брав участі, а просто йшов додому. Але чомусь – ми не розуміємо, чому – йому знадобилося перебігти з того боку вулиці, на якому знаходиться наш будинок, на інший бік. Пішохідний перехід зовсім поруч – чому він не пішов по ньому? Ми думаємо, що він потрапив під машину, намагаючись від когось утекти”, – розповіла “Єврорадіо” двоюрідна сестра загиблого хлопця.
Тепер родичі Парукова шукають відеозаписи, на які міг би потрапити інцидент.
- 15 серпня в Мережі з’явилося відео моменту загибелі білоруського демонстранта Олександра Тарайковського в Мінську. Він загинув 10 серпня на перехресті проспекту Пушкіна і вулиці Прітицького, де силовики жорстко розігнали акцію протесту проти результатів президентських виборів у Білорусі. Тарайковський став першою жертвою протестів, смерть якої офіційно підтвердили в МВС Білорусі. На кадрах видно, що чоловік був беззбройний (а в МВС стверджували, що у нього була вибухівка).
- Згодом міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв допустив, що силовики могли відкривати вогонь у бік протестувальника Олександра Тарайковського.
- Другим загиблим під час протестів у Білорусі є 25-річний Олександр Вихор. Його затримали в Гомелі. Рідні заявляли, що хлопець не брав в акції безпосередної участі, а йшов побачитися з дівчиною.