Про це повідомила офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова.
“Розміщена інформація не повною мірою відповідає дійсності: багато хто з зазначених громадян перебувають вдома, а інформація про їх розшуку не видаляється вчасно. Наприклад, з усього списку тільки одна жінка значиться як зникла безвісти: заяву про її розшуку надійшло до органів внутрішніх справ ще 6 серпня”, – заявила Чемоданова.
Відзначається, що кримінальна міліція перевірила особистості більше 70 протестуючих, які проходили з 9 по 13 серпня, чиї дані публікували білоруські видання.
Також Ольга Чемоданова прикріпила список затриманих учасників протестів, які знаходяться під арештом.
- Раніше повідомлялося, що у Білорусі почали масово випускати людей, затриманих на мирних мітингах. Багато хто з них розповідає про нелюдські катування з боку правоохоронців.