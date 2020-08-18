У МВС Білорусі заявили, що інформація про зниклих безвісти протестуючих часто виявляється недостовірною.

Про це повідомила офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова.

“Розміщена інформація не повною мірою відповідає дійсності: багато хто з зазначених громадян перебувають вдома, а інформація про їх розшуку не видаляється вчасно. Наприклад, з усього списку тільки одна жінка значиться як зникла безвісти: заяву про її розшуку надійшло до органів внутрішніх справ ще 6 серпня”, – заявила Чемоданова.

Відзначається, що кримінальна міліція перевірила особистості більше 70 протестуючих, які проходили з 9 по 13 серпня, чиї дані публікували білоруські видання.

Також Ольга Чемоданова прикріпила список затриманих учасників протестів, які знаходяться під арештом.