У Міністерстві внутрішніх справ України до Нового року замовили годинники в заводу, власником якого раніше була компанія з Росії. Сума замовлення – 120 тисяч гривень.

Про це повідомляють #Букви згідно з даними електронної системи публічних закупівель ProZorro.

Тендер було оголошено наприкінці жовтня, договір укладено 15 листопада. Закупівлю здійснено в одного учасника за спрощеною процедурою — у ТОВ “Київський годинниковий завод”.

Зазначимо, що на це рішення було подано декілька скарг, які стосувалися обмеження доступу іншим учасникам до участі в закупівлі, а також умов щодо конкретної торговельної марки та моделей годинників.

МВС закупило 80 годинників (з яких 40 чоловічих і 40 – жіночих). На задній панелі цього “новорічного подарунка” зроблять гравіювання – “Від міністра внутрішніх справ України”.

Годинник має кварцевий механізм, із секундною стрілкою та функцією дати календаря. Задня кришка з нержавіючої сталі, корпус – латунний. Ремінець – з цільної натуральної шкіри природної структури. Годинник пило- та вологозахищений.

У верхній частині циферблата під позначкою “12 годин” розташують емблему МВС України, під нею над позначкою “6 годин” – напис “МВС України”.

Кожен годинник покладуть у подарунковий футляр.

Згідно з даними сервісу Опендатабот, за 2020 рік ТОВ “Київський годинниковий завод” отримав 12 868 900 грн доходу, але заявив про збитки у розмірі 4 з360 200 грн. Нинішній директор заводу – Ігор Золотарьов. Втім, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, у 2018 році власником цієї компанії було закрите акціонерне товариство “Годинниковий завод “Політ”. Компанія з такою назвою існувала в Росії. У 2014 році вона змінила організаційну форму на ТОВ “Годинниковий завод “Політ”.

Подарункові годинники, згідно з договором, передадуть МВС до 17 грудня.