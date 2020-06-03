Про це повідомила пресслужба відомства.

“Якщо штрафів назбирається більше ніж 10 чи 15, то така особа повинна лишитися без прав і вона буде змушена перескладати іспит на їх отримання”, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він також пояснив, що є декілька можливостей сплачувати штрафи за перевищення швидкості в автоматичному режимі.

Перша – коли на адресу реєстрації транспортного засобу приходить лист-повідомлення з адміністративним протоколом. На протоколі є QR-код, порушник може зайти і навіть переглянути момент перевищення швидкості. Якщо смартфон підключений до системи банківських платежів, то штраф можна сплатити відразу.

Другий варіант – зареєструватися на сайті “Електронний кабінет водія”. Штрафи будуть приходити як повідомлення.