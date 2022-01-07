У МВС Казахстану повідомляють про 26 «ліквідованих злочинців»

Під час протестів у Казахстані було вбито 26 мітингувальників, поранено 19, а всього затримано було затримано три тисячі людей.

Про це повідомляє місцевий телеканал Хабар 24 з посиланням на МВС країни.

“Всі будівлі міських та районних акіматів, а також відділень поліції по республіці взяті під контроль”, – зазначили у МВС.

Повідомляється також, що кількість загиблих під час заворушень у Казахстані силовиків зросла до 18, постраждали 748 співробітників органів внутрішніх справ та військовослужбовців національної гвардії.

Напередодні увечері а Алмати знову почалися вуличні бої та зіткнення. ЗМІ публікували відео, на яких було чути поодинокі постріли та черги, а також було знято вибухи.

Перестрілки в Алмати тривали всю ніч, окремі постріли можна було чути й уранці.