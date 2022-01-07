У МВС Казахстану повідомляють про 26 «ліквідованих злочинців»

Про це повідомляє місцевий телеканал Хабар 24 з посиланням на МВС країни.
“Всі будівлі міських та районних акіматів, а також відділень поліції по республіці взяті під контроль”, – зазначили у МВС.
Повідомляється також, що кількість загиблих під час заворушень у Казахстані силовиків зросла до 18, постраждали 748 співробітників органів внутрішніх справ та військовослужбовців національної гвардії.
Напередодні увечері а Алмати знову почалися вуличні бої та зіткнення. ЗМІ публікували відео, на яких було чути поодинокі постріли та черги, а також було знято вибухи.
Перестрілки в Алмати тривали всю ніч, окремі постріли можна було чути й уранці.
З аеродромів у Московській, Іванівській, Ульяновській областях триває перекидання російського військового контингенту в Казахстан.
Про це пишуть ЗМІ РФ із посиланням на Міноборони країни. Зазначається, що підрозділи Повітряно-десантних військ (ВДВ) зі складу сил ОДКБ, які вчинили раніше марші, знаходяться на аеродромах навантаження “Чкаловський”, “Іваново-Північний”, “Ульяновськ-Східний”. Відомство заявляє, що підрозділи ВДВ вантажать у літаки військово-транспортної авіації штатну техніку та озброєння, а контингент, який раніше прибув до Казахстану, розпочав виконання “поставлених завдань та забезпечення приймання та розгортання основних сил”.
- Нагадаємо, у Казахстані попри розпуск уряду продовжуються протести. Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.
- Також повідомляється про те, що у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут.