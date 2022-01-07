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У МВС Казахстану повідомляють про 26 «ліквідованих злочинців»

Під час протестів у Казахстані було вбито 26 мітингувальників, поранено 19, а всього затримано було затримано три тисячі людей.

П’ятниця, 7 січня 2022, 08:59
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 Про це повідомляє місцевий телеканал Хабар 24 з посиланням на МВС країни.
“Всі будівлі міських та районних акіматів, а також відділень поліції по республіці взяті під контроль”, – зазначили у МВС.
Повідомляється також, що кількість загиблих під час заворушень у Казахстані силовиків зросла до 18, постраждали 748 співробітників органів внутрішніх справ та військовослужбовців національної гвардії.
Напередодні увечері а Алмати знову почалися вуличні бої та зіткнення. ЗМІ публікували відео, на яких було чути поодинокі постріли та черги, а також було знято вибухи.
Перестрілки в Алмати тривали всю ніч, окремі постріли можна було чути й уранці.
З аеродромів у Московській, Іванівській, Ульяновській областях триває перекидання російського військового контингенту в Казахстан.

Про це пишуть ЗМІ РФ із посиланням на Міноборони країни. Зазначається, що підрозділи Повітряно-десантних військ (ВДВ) зі складу сил ОДКБ, які вчинили раніше марші, знаходяться на аеродромах навантаження “Чкаловський”, “Іваново-Північний”, “Ульяновськ-Східний”. Відомство заявляє, що підрозділи ВДВ вантажать у літаки військово-транспортної авіації штатну техніку та озброєння, а контингент, який раніше прибув до Казахстану, розпочав виконання “поставлених завдань та забезпечення приймання та розгортання основних сил”.

Теги: протесты, побоїще, Казахстан

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