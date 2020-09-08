Сьогодні кожен громадянин України має право придбати вогнепальну зброю для захисту свого будинку

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в ефірі каналу “Україна 24”.

За його словами, в кінці 2019 року було прийнято закон, який забороняє виділення нагородної зброї всім, крім діючих співробітників поліції та військових.

“Тепер це тільки нагорода для тих, хто заслужив її, хто носить погони. З 1 січня не нагороджується ніхто крім тих, хто в погонах”, – запевнив Геращенко.

Він уточнив, що зброя, яка стріляє одиночними пострілами, дозволена законодавством.

“Якщо ви зараз заїдете в будь-який магазин зброї – побачите гвинтівки, в тому числі калібру 12,7, які стріляють одиночними патронами, якими можна пробити БТР. Юридично вони мають статус мисливської зброї або спортивного. Тому, якщо ви дуже хочете мати зброю і вам є 21 рік, то можете поїхати купити собі гладкоствольну рушницю – вона коштує лише кілька тисяч гривень. Якщо хочете більш серйозну і вам є 25 – можете купити нарізний карабін, який може стріляти на сотні метрів”, – розповів він.

За оцінками МВС, в Україні сьогодні на руках легально перебуває близько мільйона одиниць зброї.

“У нас забороняється тільки короткоствол, крім нагородної або у тих, хто носить її по роду занять, і автоматична. Кожен, хто хоче, може купити зброю і захищати свій будинок”, – додав Геращенко.

Естонія передала Україні кілька тисяч бойових пістолетів для боротьби з російською агресією.