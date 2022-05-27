Раніше ексголова Офісу президента України Андрій Богдан опублікував допис, де зазначив, що народного депутата від партії "Слуга народу" Миколу Тищенка нагородили бойовою зброєю. Проте у Міністерстві внутрішніх справ України зауважили, що не мали підстав для нагородження.

Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, що 23 квітня цього року Андрій Богдан опублікував допис та відео у Facebook про те, що Тищенка нібито нагородили пістолетом за роботу для батальйону “Архангела Михаїла”.

Командир батальйону “Архангели Михайла” вручив Миколі Тищенку бойовий пістолет за роботу «для батальйону і для всієї країни». Нардеп заприсягся виконувати накази президента та народу України «до останньої краплі крові». pic.twitter.com/xZ98sj92x9 — Букви (@Bykvu) April 23, 2022

Слід зазначити, що нагородна зброя є відомчою заохочувальною відзнакою. Водночас порядок представлення до нагородження та нагородження нею чітко регламентується відповідними відомчими підзаконними актами.

Оскільки з опублікованого відео це неочевидно, #Букви надіслали запити щодо того, у підпорядкуванні якого з відомств є батальйон, за сприяння якому нагородили Тищенка, хто представив його до нагородження, та на яких підставах. Зокрема такі запити надіслані самому нардепу та відомствам, які здійснюють нагородження.

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що подібними нагородами відзначаються виключно поліціянти та військовослужбовці.

“Підстави для нагородження відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ України “Вогнепальна зброя” народних депутатів та інших осіб відсутні”, — йдеться у відповіді МВС.

#Букви також надіслали аналогічний запит Службі безпеки України. Наразі відповіді від неї на запит немає.