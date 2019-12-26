Про це повідомила прес-служба МВС.
Відповідні законопроєкти про посилення покарання водіїв невдовзі будуть спрямовані у Верховну Раду.
“Пропонуємо збільшити розміри штрафів за низку адміністративних правопорушень: за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/ – 3400 грн (наразі 510 грн); за залишення місця ДТП – 3400 грн (наразі 255 грн) та передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців; за керування авто особою, яка не має на це права – 10200 грн (зараз 510 грн) “, – розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Зазначається, що важливими ініціативами МВС також є зниження порогу перевищення швидкості руху з якого настає адміністративна відповідальність, із 20 км до 10 км, та пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків. Якщо наїзд на людину був вчинений водієм під впливом алкоголю або наркотичних засобів, тоді відповідальність буде ще більшою.
Крім того, повідомляється, що у першому кварталі 2020 року, після завершення тестування, планується запуск системи автоматичної фото- і відеофіксації перевищення швидкості.
“Система фото- та відеофіксації перевищення швидкості наразі працює у тестовому режимі в столиці. Функціонують відеокамери на 5 проспектах Києва і вже зафіксували понад 41 тисячі випадків перевищення швидкості. У подальшому камери будуть встановлені у місцях, де стається найбільша кількість ДТП і найчастіше спостерігається перевищення швидкісного режиму водіями”, – додав Геращенко.
Слід зазначити, що за 10 місяців 2019 року сталося 129 тисяч ДТП, з яких понад 21 тисяча – із потерпілими. В результаті аварій травмовано було понад 26 тисяч осіб, загинули 2 716 людей.
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- 26 листопада в Уманському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 10 автомобілів і рейсового автобуса, в результаті чого постраждали три людини.