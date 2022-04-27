Про це інформує пресслужба міністерства внутрішніх справ “Придністров’я”.

За їх словами, минулої ночі в небі над селом Колбасна Рибницького району було помічено кілька дронів. Вони, на переконання влади “Придністров’я”, потрапили на територію республіки з боку України.

Також заявляється, що вранці 27 квітня о 8:45 з українського боку пролунали постріли в напрямку придністровського населеного пункту Колбасна.

Українська влада заперечує свою причетність до цих провокацій. Це вже не перші звинувачення з боку влади “Придністров’я”:

25 і 26 квітня 2022 року в “республіці Придністров’я” (територія Молдови) зафіксували вибухи біля будівлі Міністерства держбезпеки, на території радіоцентру у селищі Маяк та у військовій частині в Парканах. Самопроголошений президент регіону Вадим Красносельський заявив, що сліди обстрілів ведуть до України.

На переконання Головного управління розвідки України, Росія планує ракетний удар по території “Придністров’я” з жертвами серед мирних жителів, оскільки місцеві отримують СМС від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. У них міститься попередження про “ракетний та артилерійський” удари по території “ПМР”.

“Держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій”, – наголошують в ГУР.