Про це інформує пресслужба міністерства внутрішніх справ “Придністров’я”.
За їх словами, минулої ночі в небі над селом Колбасна Рибницького району було помічено кілька дронів. Вони, на переконання влади “Придністров’я”, потрапили на територію республіки з боку України.
Також заявляється, що вранці 27 квітня о 8:45 з українського боку пролунали постріли в напрямку придністровського населеного пункту Колбасна.
Українська влада заперечує свою причетність до цих провокацій. Це вже не перші звинувачення з боку влади “Придністров’я”:
25 і 26 квітня 2022 року в “республіці Придністров’я” (територія Молдови) зафіксували вибухи біля будівлі Міністерства держбезпеки, на території радіоцентру у селищі Маяк та у військовій частині в Парканах. Самопроголошений президент регіону Вадим Красносельський заявив, що сліди обстрілів ведуть до України.
На переконання Головного управління розвідки України, Росія планує ракетний удар по території “Придністров’я” з жертвами серед мирних жителів, оскільки місцеві отримують СМС від імені начебто Збройних сил та спецслужб України. У них міститься попередження про “ракетний та артилерійський” удари по території “ПМР”.
“Держава Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій”, – наголошують в ГУР.
- Нещодавно у російському міністерстві оборони заявили, що однією із цілей “спецоперації” РФ в Україні є встановлення коридору до Придністров’я, де нібито зафіксовано “утиски російськомовних”.
- Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони України назвала три причини, чому у невизнаному Придністров’ї посилилися провокації. Одна з них полягає у тому, аби відвернути увагу від Маріуполя та геноциду, який відбувається у місті.