Майже 530 тис. жителів окупованої частини Донецької та Луганської обл. упродовж двох років отримали російські паспорти в спрощеному порядку.

Про це повідомили в пресцентрі МВС РФ, передає російське агентство “ТАСС”.

“З початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 року… громадянство РФ набуло понад 527 тис. осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України”, – йдеться в повідомленні.

За даними МВС Росії, майже 2 тис. українців на окупованому Донбасі в придбанні російського громадянства відмовили. 40% заяв було відхилено через те, що люди “мали обмеження на в’їзд до Росії через адміністративне видворення, депортацію, реадмісію” або “через ухвалене щодо них рішення щодо небажаності перебування в РФ”.

Третина, кому відмовили в громадянстві, мають незняту або непогашену судимість. Чверті претендентів громадянство РФ не дали через те, що вони “виступали за насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії і створюють загрозу безпеці”.

У МВС зазначили, що робота по прийому громадян ДНР і ЛНР в громадянство РФ триває.