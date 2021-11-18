У патрульній поліції роз'яснили як і чому накладаються штрафи на карети швидкої допомоги за перевищення швидкості. Зокрема, це відбувається через те, що при порушенні правил дорожнього руху, система спрацьовує автоматично.

Про це написав перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, останніми днями у мережі активно поширюється інформація про те, що поліція штрафує карети швидкої допомоги (ШМД) за перевищення швидкісного режиму. Відтак він вирішив роз’яснити низку запитань з цього приводу.

Отже, перш за все це відбувається через те, що система працює автоматично.

“Тобто у випадку скоєння правопорушення воно також автоматично фіксується щодо всіх т/з, які було ідентифіковано. Нагадую, що у патрульної поліції немає жодних списків “виключень”, окрім т/з зі спеціалізованою реєстрацією та ДНЗ”, – пояснив Білошицький.

Крім цього він нагадав, що автомобілі ШМД можуть відступати від вимог правил дорожнього руху за умови увімкнення проблискового маячка.

“Відповідно до пункту 3.1 Правил дорожнього руху, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 Правил дорожнього руху, за умови увімкнення проблискового маячка”, – зазначив представник патрульної поліції.

Він додав, що якщо ШМД фіксується камерою автоматичної фіксації, але рухається з увімкненими проблисковими маячками, то матеріали не складаються. Однак трапляються випадки, коли це “непомітно на фото або інспектор не визначив це візуально”. У такому випадку керівник юридичної особи, на яку зареєстрований транспортний засіб ШМД, може звернутись із заявою щодо оскарження такої постанови й вона буде скасована. Така процедура передбачена статтями 287-296 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Білошицький також повідомив, що вже ініційовано зміни до наказу МВС 02.03.2021 № 166 щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. За його словами, це дозволить “звести нанівець такі випадки”.