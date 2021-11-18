Про це написав перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, останніми днями у мережі активно поширюється інформація про те, що поліція штрафує карети швидкої допомоги (ШМД) за перевищення швидкісного режиму. Відтак він вирішив роз’яснити низку запитань з цього приводу.
Отже, перш за все це відбувається через те, що система працює автоматично.
“Тобто у випадку скоєння правопорушення воно також автоматично фіксується щодо всіх т/з, які було ідентифіковано. Нагадую, що у патрульної поліції немає жодних списків “виключень”, окрім т/з зі спеціалізованою реєстрацією та ДНЗ”, – пояснив Білошицький.
Крім цього він нагадав, що автомобілі ШМД можуть відступати від вимог правил дорожнього руху за умови увімкнення проблискового маячка.
“Відповідно до пункту 3.1 Правил дорожнього руху, виконуючи невідкладне службове завдання, відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10-18, 26, 27 та пункту 28.1 Правил дорожнього руху, за умови увімкнення проблискового маячка”, – зазначив представник патрульної поліції.
- Нагадаємо, нещодавно Державна виконавча служба вперше вилучила автомобіль у водія, який не сплачував штрафи за перевищення швидкості.