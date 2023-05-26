У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що загиблим 23-річним нацгвардійцем внаслідок ДТП за участю голови Макарівського районного суду був Вадим Бондаренко. У нього залишилися дружина та троє дітей.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко.

23-річний військовий проходив строкову службу в Національній гвардії. До початку повномасштабного російського вторгнення Вадим служив у Черкасах. Згодом його перевели до Києва.

За словами Клименка, з початком активних бойових дій нацгвардієць рвався на передову. Проте підрозділ Вадима виконував важливі завдання у столиці.

“Сьогодні Вадима не стало. Нацгвардієць загинув під час служби внаслідок трагічної ДТП на блокпосту. У Вадима залишилися дружина та троє дітей. Його батько та брат зараз захищають Україну на найгарячіших напрямках. Мої щирі співчуття рідним і близьким”, – додав Клименко.

Також міністр зауважив, що вимагає справедливого покарання для винного у ДТП.

ДОВІДКА. За інформацією “Української правди”, вночі 26 травня у Києві відбулась смертельна ДТП за участі голови Макарівського райсуду. На блокпосту суддя збив на смерть нацгвардійця.

26 травня, Олексій Тандир – голова Макарівського районного суду, рухаючись автомобілем марки “Лексус”, здійснив смертельну ДТП.

Інцидент стався на проспекті Берестейському. Тут на блокпості суддя збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Унаслідок ДТП нацгвардієць загинув.

Суддя перебував у стані сп’яніння та відмовлявся проходити тест на алкоголь. Винуватця ДТП затримано.

Наразі Тандира затримано. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого” (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.