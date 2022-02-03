Міністерство внутрішніх справ України запровадило "гарячу лінію" для повідомлень про цькування та порушення прав під час проходження служби у Національній гвардії.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

За словами очільника МВС Дениса Монастирського, якщо військовослужбовець зіштовхнеться з порушенням своїх прав і цькуванням, то він чи його батьки зможуть повідомити про це за номером 15-36.

“Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів та статуту”, – зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Монастирський додав, що це “двосторонній рух”. Тобто військовослужбовці повинні “не соромитися” повідомляти про протиправні дії, скоєні у їх бік. Так, найвище керівництво МВС матиме змогу приймати відповідні дисциплінарні рішення у межах чинного законодавства України.

Дзвінки прийматимуть з понеділка по четвер — з 09:00 до 18:00 та у п’ятницю — з 09:00 до 16:45.