Про це повідомляє пресслужба МВС.
За словами очільника МВС Дениса Монастирського, якщо військовослужбовець зіштовхнеться з порушенням своїх прав і цькуванням, то він чи його батьки зможуть повідомити про це за номером 15-36.
“Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів та статуту”, – зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Монастирський додав, що це “двосторонній рух”. Тобто військовослужбовці повинні “не соромитися” повідомляти про протиправні дії, скоєні у їх бік. Так, найвище керівництво МВС матиме змогу приймати відповідні дисциплінарні рішення у межах чинного законодавства України.
Дзвінки прийматимуть з понеділка по четвер — з 09:00 до 18:00 та у п’ятницю — з 09:00 до 16:45.
- Нагадаємо, що на заводі “Південмаш” у Дніпрі сталася трагедія. 20-річний солдат строкової служби, з автомата розстріляв караул військовослужбовців.
- Після цього командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан написав рапорт про відставку.
- Також Президент України Володимир Зеленський прокоментував події у Дніпрі, де в ніч на 27 січня нацгвардієць відкрив вогонь по своїх товаришах по службі.