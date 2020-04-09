У МВС заявили, що зараження коронавірусом «воля Господа»

Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. Часто його жертвою стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину.

Про це заступник голови МВС Антон Геращенко написав у своєму Facebook.

“Коронавірус не вибирає кому судилося заразитися, а кому ні. І не важливо боїшся ти заразитися небезпечною інфекцією чи ні. На все воля Господа нашого”, – написав Геращенко.

За його словами, “часто жертвою вірусу стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину”.

“Бажаю якнайшвидшого одужання братії Іонинського монастиря і його настоятелю”, – додав Геращенко.