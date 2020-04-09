Covid-19 Україна

оновлено 09.04.2020 о 10:02

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У МВС заявили, що зараження коронавірусом «воля Господа»

Коронавірус не вибирає, кому судилося заразитися, а кому ні. Часто його жертвою стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину.

Четвер, 9 квітня 2020, 11:23

Про це заступник голови МВС Антон Геращенко написав у своєму Facebook.

“Коронавірус не вибирає кому судилося заразитися, а кому ні. І не важливо боїшся ти заразитися небезпечною інфекцією чи ні. На все воля Господа нашого”, – написав Геращенко.

За його словами, “часто жертвою вірусу стають і ті, хто не вірили в його існування або не вважали за потрібне належно дотримуватися карантину”.

“Бажаю якнайшвидшого одужання братії Іонинського монастиря і його настоятелю”, – додав Геращенко.

Теги: Антон Геращенко, Коронавірус, МВС

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