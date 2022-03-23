Про це сповістив в етері телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
Єнін наголосив, навіть якщо населений пункт повернувся під повний контроль бійців ЗСУ – спочатку потрібно дочекатися “зеленого світла” з боку офіційної влади, у тому числі й ДСНС. Інакше у покинутих будинках можуть бути “неприємні сюрпризи”.
“Це покинута зброя, боєприпаси, відповідне мінування, міни-розтяжки і багато чого іншого, що око пересічного громадянина, не підготовлене, може не помітити”, – уточнив Євгеній Єнін.
Перший заступник міністра внутрішніх справ зауважив, що це стосується як тих, хто хоче повернутися додому з метою подальшого проживання, так і тих, хто планує забрати речі.
- Нагадаємо, заступник командира полку “Азов” із позивним “Калина” звернувся до Заходу на тлі безперервних обстрілів приморського міста Маріуполь. Він зазначив, що ворог, не маючи змоги здолати оборону Маріуполя, скидає на місто надпотужні бомби.
- За словами високопосадовця з оборони США, українські війська намагаються повернути територію, яку завоювали росіяни протягом останніх декількох днів, назвавши їх “здатними та бажаючими” це зробити.
- В Одеській області російські військові завдали п’ять ракетних ударів по одному населеному пункту. Зазначається, що внаслідок атаки немає постраждалих.