У Міністерстві внутрішніх справ України попереджають громадян, які були вимушені тимчасово покинути свої домівки, не поспішати повертатися - існує загроза замінування.

Про це сповістив в етері телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Єнін наголосив, навіть якщо населений пункт повернувся під повний контроль бійців ЗСУ – спочатку потрібно дочекатися “зеленого світла” з боку офіційної влади, у тому числі й ДСНС. Інакше у покинутих будинках можуть бути “неприємні сюрпризи”.

“Це покинута зброя, боєприпаси, відповідне мінування, міни-розтяжки і багато чого іншого, що око пересічного громадянина, не підготовлене, може не помітити”, – уточнив Євгеній Єнін.

Перший заступник міністра внутрішніх справ зауважив, що це стосується як тих, хто хоче повернутися додому з метою подальшого проживання, так і тих, хто планує забрати речі.