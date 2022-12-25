У Києві у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі ПЦУ відбувається благодійна виставка ікон, котрі подружжя митців написали на дошках з ящиків з-під набоїв. Кошти від продажу мають спрямувати на допомогу родинам загиблих воїнів тероборони.

#Букви зібрали світлини для своїх читачів.

Подружжя Олександр Клименко і Софія Атлантова пишуть ікони на дошках з ящиків, де зберігалися боєприпаси. Замість дерев’яних панелей, Клименко та його дружина Софія пишуть ікони на кришках і днищах ящиків від боєприпасів.









У Михайлівському соборі відбувається благодійна виставка «Ікони на ящиках з-під набоїв» // 5 фото

На відкритті виставки були присутні предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній та голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Як зазначив Кулеба, деякі з ящиків зібрали на Київщині після бойових дій та окупації. Серед них є й ті, що покинула росармія, — ворог, який мав на меті нищити все українське.

Тепер же – це символ незламності й відродження, перемога світла над темрявою. З вірою і любов’ю у серці ми боремося на стороні добра”, – наголосив він.

Своєю чергою, митрополит Епіфаній зауважив, що Церква закликає кожного бути жертовним і так дякувати тим, завдяки кому ми маємо в Києві відносний мир – нашим мужнім воїнам-захисникам.

Усі виставлені ікони можна придбати, виручені кошти спрямують родинам полеглих бійців 114-ої бригади територіальної оборони.

Зауважимо, що у квітні 2021 року подружжя зібрало 300 000 доларів для добровольчого польового госпіталю, який лікує військових, учасників бойових дій на сході України, написавши ікони на ящиках із-під боєприпасів, повідомляло “Радіо Свобода”.

Клименку спало на думку малювати ікони на ящиках з-під боєприпасів під час відвідин військової бази в 2014 році, коли він звернув увагу на те, що ящики нагадують дерев’яні панелі, які використовували для стародавнього релігійного мистецтва.