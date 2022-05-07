У Миколаєві поступово відновлюють комунікації, необхідні для водопостачання. 9 травня в місті планують почати подавати технічну воду для побутових потреб.

Про це сповістив міський голова Олександр Сєнкевич.

За його словами, міські служби почали наповнювати резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг, а також під’єднали до системи частину свердловин. Ввечері 8 травня очікується відновлення водопостачання у “найнижчих точках” Інгульського району міста, а 9 травня – по всій території.

Втім, Сєнкевич застеріг, що цю воду не можна буде пити чи вживати для приготування їжі – лише використовувати для побутових потреб.