Про це повідомив мера Миколаєва Александр Сєнкевич.

Окупанти пошкодили газопроводи на деяких вулицях Інгульського району. Ліквідовують наслідки та відновлюють мережу ремонтні бригади.

“На місцях працюють фахівці, усі витоки газу локалізовані”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ворог пошкодив вночі також контактну мережу. За даними голови Миколаївської облради Ганни Замазєєви, за минулу добу було поранено 15 осіб. Серед постраждалих дітей немає.