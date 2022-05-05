Про це повідомив мера Миколаєва Александр Сєнкевич.
Окупанти пошкодили газопроводи на деяких вулицях Інгульського району. Ліквідовують наслідки та відновлюють мережу ремонтні бригади.
“На місцях працюють фахівці, усі витоки газу локалізовані”, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що ворог пошкодив вночі також контактну мережу. За даними голови Миколаївської облради Ганни Замазєєви, за минулу добу було поранено 15 осіб. Серед постраждалих дітей немає.
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