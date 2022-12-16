Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.

“У зв’язку з аварійними відключеннями електроенергії, спричиненими черговими ракетними ударами Росії, призупинено роботу ряду котелень ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”, – йдеться у повідомленні міської ради.

А також додається, що відновлення роботи об’єктів та подача теплоносія планується після стабілізації ситуації.

Крім цього, через ранкові ракетні атаки у Миколаєві застосовано графіки аварійних відключень електропостачання. Тролейбуси та трамваї у Миколаєві тимчасово не працюють, до стабілізації енергосистеми України. Розвіз очищеної води електротранспортом також не здійснюється.

Зазначимо, що, за даними речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, сьогодні під час масованої атаки по Україні російські загарбники випустили понад 60 ракет. Також він розповів, що випущено ракети було з літаків Ту-95, це ракети Х-555 і Х 101, також є пуски “Калібрів” з Чорного моря.

“Ворог хотів масовано розосередити увагу ППО, тримати в напрузі. Працювали і літаки Су-35 ракетами Х-59. Протиповітряна оборона спрацювала непогано, результати ми повідомимо”, – наголосив Юрій Ігнат.