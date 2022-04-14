У Миколаєві готуються "зустріти" російських окупантів. Для цього не припиняють будувати додаткові лінії оборони.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За словами голови ОВА, для підготовки лінії оборони “копають місто”. Планують продовжувати роботи “стільки, скільки потрібно”.

“Хочеш миру готуйся до війни. Буде 11 та 12 лінія оборони, треба – весь центр перекопаємо. Нікого в місто не пустимо”, – написав Віталій Кім.

Він додав, що наразі російське командування шукає шляхи розв’язання питання щодо призову особливого складу, оскільки мобілізація, яка здійснювалася приховано, не має задовільних результатів. Зокрема Віталій Кім нагадав, що Україна може отримати німецькі танки. Голова ОВА помітив, що схоже німецькі танки знову їздитимуть українською землею, але вже не на стороні загарбника.

“Виходить так – німецькі танки знову їздитимуть українською землею, стрілятимуть у російські танки. Тільки зараз свастика на російських танках, окупанти – росіяни”, – наголосив Кім.