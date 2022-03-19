Про це сповістив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Наразі встановити кількість загиблих чи поранених немає можливості, адже досі триває рятувальна операція.
“Орки (російські ЗС – ред.) підло вдарили по сплячім солдатам. Я не можу про це говорити детальніше, тому що чекаю офіційних даних від ЗСУ. В області ситуація така, що ми окупантів поступово вибиваємо, а вони ось так б’ють вночі. Втім, це війна, тому треба рухатись далі”, – заявив Віталій Кім.
- Нагадаємо, битва за Маріуполь продовжується. Російські загарбники нищать цивільну та промислову інфраструктуру міста і в останні дні почали активно намагатися металургійний завод “Азовсталь”.
- За даними ювенальних прокурорів, з початку повномасштабного російського вторгнення, через дії загарбників із РФ загнуло 112 українських дітей.
- За оцінками ООН, російське вторгнення в Україну призвело до порушення логістичних ланцюгів та загрожує знищити глобальну продовольчу систему.