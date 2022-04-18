Про це повідомив у Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, до подібної ситуації готувалися з початку війни. За чотири тижні запустили свердловини в лікарні швидкої медичної допомоги, лікарнях №1, №3 і №4, пологовому будинку №2, а також на території “Миколаївоблтеплоенерго”.

Планується запустити ще три свердловини: в лікарні №5, дитячій лікарні №2 і пологовому будинку №3. Доступ до них матимуть місцеві жителі. Ще одну свердловину будуть бурити на території СК “Зоря”.

Автоцистерни Миколаєву надали водоканали з Кропивницького та Одеси. Зазначимо, що доступ до водопостачання було припинено 12 квітня через ворожі обстріли.