Вночі, 21 квітня, російські солдати вкотре здійснили обстріли з важкого озброєння по Миколаєву. Внаслідок дій ворожих солдатів 1 людина загинула та ще 2 отримали поранення.

Про це сповістив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, загиблого встигли доставити до лікарні, але боротьба медиків за його життя, на жаль, була безуспішною. Наразі відповідну допомогу надають пораненим, а рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів.

Також Кім зауважив, що попри регулярні атаки російської армії, у місті відсутні панічні настрої, адже люди “вже звикли до вибухів”.