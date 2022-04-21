Про це сповістив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, загиблого встигли доставити до лікарні, але боротьба медиків за його життя, на жаль, була безуспішною. Наразі відповідну допомогу надають пораненим, а рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів.
Також Кім зауважив, що попри регулярні атаки російської армії, у місті відсутні панічні настрої, адже люди “вже звикли до вибухів”.
- Нагадаємо, російські солдати обстріляли Зеленодольськ, що в Дніпропетровській області. На деякий час місто лишилося без води та світла.
- За останню добу внаслідок російських обстрілів на Луганщині в Рубіжному та Новодружеську було зруйновано ще 5 будинків. А в Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу.