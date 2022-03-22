Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Ворог здійснив обстріл з 21 на 22 березня. Внаслідок атаки, як додали у повідомленні, підприємство зазнало значних пошкоджень. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначав, що вночі по Миколаєву здійснили загалом три ворожих атаки. Постраждалих чи загиблих внаслідок цього немає.

Також минулого дня загарбники обстріляли автозаправну станцію у Миколаєві. Через їхні злочинні дії загинули троє чоловіків і постраждала жінка.