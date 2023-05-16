Пізно ввечері 16 травня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Миколаєві згодом пролунали вибухи.

Про ситуацію у місті поінформував голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Кім повідомив про наслідки атаки на одному об’єкті міста та щонайменше одну жінку з осколковим пораненням.

Водночас очільник ОВА обурився викладеними фото і відео наслідків ворожих влучань.

Своєю чергою, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про пожежі у місті після ворожих обстрілів. Він також закликав містян не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження.

Запевнив, що усі служби відпрацюють. Влада пообіцяла дати офіційну інформацію після відбою тривоги.

У ніч на 16 травня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі крилаті ракети, що випустили росіяни з акваторії Чорного моря.

Окрім цього, 15 травня, о 17:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Про постраждалих та руйнування не повідомляли.

Зауважимо, наразі Україною шириться повітряна тривога. В ОП закликали не ігнорувати сигнали.