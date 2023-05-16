Про ситуацію у місті поінформував голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Кім повідомив про наслідки атаки на одному об’єкті міста та щонайменше одну жінку з осколковим пораненням.
Водночас очільник ОВА обурився викладеними фото і відео наслідків ворожих влучань.
Своєю чергою, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про пожежі у місті після ворожих обстрілів. Він також закликав містян не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження.
Запевнив, що усі служби відпрацюють. Влада пообіцяла дати офіційну інформацію після відбою тривоги.
У ніч на 16 травня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі крилаті ракети, що випустили росіяни з акваторії Чорного моря.
Окрім цього, 15 травня, о 17:05 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Про постраждалих та руйнування не повідомляли.
Зауважимо, наразі Україною шириться повітряна тривога. В ОП закликали не ігнорувати сигнали.
- Вночі 16 травня російські загарбники укотре завдали ракетного удару по Києву. Це вже восьма ворожа атака на столицю від початку травня.
- Протягом 15 травня воїни ЗСУ відбили 49 російських атак на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- Колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес привітав надання Великою Британією далекобійних ракет Storm Shadow, зауваживши, що вони дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах території незаконно окупованого Криму.