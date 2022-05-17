У Миколаєві викрили російських агенток, які допомагали у влаштуванні диверсій

У Миколаєві викрили мережу російських агентів, які мали забезпечити проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп до міста. Серед них були колишні українські військовослужбовиці.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Агентурну мережу сформували резиденти під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входили п’ять осіб з-поміж місцевих. Ними виявилися колишні українські військовослужбовиці з підрозділів, дислокованих у регіоні.

Агентки для отримання секретних відомостей намагалися випитувати інформацію нібито у дружній розмові. За вказівками куратора, вони передавали відомості про суспільно-політичну ситуацію в Миколаївській області. Також вони інформували щодо наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

За колаборанство частині з них пропонували евакуюватися до Криму, іншим обіцяли керівні посади, якщо регіон буде окуповано.

Під час затримання активних учасників агентурної мережі в обласному центрі було виявлено засоби зв’язку та флеш-накопичувачі з доказами протиправної діяльності. Зокрема їм видавали кошти, виділені на забезпечення діяльності ДРГ окупантів.

Затриманим повідомлено про підозру в державній зраді. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають заходи для встановлення місцеперебування, затримання і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності російської агентурної групи.