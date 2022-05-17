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У Миколаєві викрили російських агенток, які допомагали у влаштуванні диверсій

У Миколаєві викрили мережу російських агентів, які мали забезпечити проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп до міста. Серед них були колишні українські військовослужбовиці.

Вівторок, 17 травня 2022, 18:47
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Про це повідомила Служба безпеки України. 

Агентурну мережу сформували резиденти під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входили п’ять осіб з-поміж місцевих. Ними виявилися колишні українські військовослужбовиці з підрозділів, дислокованих у регіоні.

Агентки для отримання секретних відомостей намагалися випитувати інформацію нібито у дружній розмові. За вказівками куратора, вони передавали відомості про суспільно-політичну ситуацію в Миколаївській області. Також вони інформували щодо наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

За колаборанство частині з них пропонували евакуюватися до Криму, іншим обіцяли керівні посади, якщо регіон буде окуповано.

Під час затримання активних учасників агентурної мережі в обласному центрі було виявлено засоби зв’язку та флеш-накопичувачі з доказами протиправної діяльності. Зокрема їм видавали кошти, виділені на забезпечення діяльності ДРГ окупантів.

Затриманим повідомлено про підозру в державній зраді. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають заходи для встановлення місцеперебування, затримання і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності російської агентурної групи.

Теги: Миколаїв, агентурна мережа, Війна в Україні, війна з Росією, диверсії, Миколаїв, Миколаївська область, російсько-українська війна, СБУ, Служба безпеки України

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