У Миколаєві викрили російських агенток, які допомагали у влаштуванні диверсій

Про це повідомила Служба безпеки України.
Агентурну мережу сформували резиденти під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входили п’ять осіб з-поміж місцевих. Ними виявилися колишні українські військовослужбовиці з підрозділів, дислокованих у регіоні.
Агентки для отримання секретних відомостей намагалися випитувати інформацію нібито у дружній розмові. За вказівками куратора, вони передавали відомості про суспільно-політичну ситуацію в Миколаївській області. Також вони інформували щодо наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.
За колаборанство частині з них пропонували евакуюватися до Криму, іншим обіцяли керівні посади, якщо регіон буде окуповано.
Під час затримання активних учасників агентурної мережі в обласному центрі було виявлено засоби зв’язку та флеш-накопичувачі з доказами протиправної діяльності. Зокрема їм видавали кошти, виділені на забезпечення діяльності ДРГ окупантів.
Затриманим повідомлено про підозру в державній зраді. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають заходи для встановлення місцеперебування, затримання і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності російської агентурної групи.
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