Слідчі СБУ викрили у Миколаєві російського агента, якого цікавили місця базування західної зброї. Ним виявився один з інструкторів підготовки бійців.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Агентом був місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій. Він збирав розвіддані під прикриттям тренувань українських захисників.

Його завданнями було місця розташування іноземного озброєння та складів з боєприпасами ЗСУ.

Для цього він “в темну” використовував діючого українського військовослужбовця. У такий спосіб він передавав отримані відомості представнику ФСБ.

Отриману інформацію росіяни мали намір використати для здійснення прицільних ракетних ударів по військових об’єктах нашої держави.

Утім російського агента затримали та запобігли передачі ворогу оборонних відомостей.

За даними слідства, місцевий житель з власної ініціативи вийшов на ФСБ. Він самостійно запропонував свою допомогу у війні проти України.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з агресором, зброю та боєприпаси. Вилучені засоби направлено на експертизу.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.