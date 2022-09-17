У Миколаєві викрили російського агента Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ), який збирав розвідувальні дані про позиції українських військових на півдні України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час спецоперації у Миколаєві затримали агента Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ). Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Збройних сил України у прифронтових районах, а насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, який неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби, яка завербувала його після початку повномасштабного вторгнення для розвідувально-підривної діяльності.

В СБУ зазначили, що для збору координат зловмисник виїжджав до різних районів і населених пунктів Миколаївської області й візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував відеореєстратор, прихований у салоні власного авто. Зібрані матеріали передавав ворогу з використанням месенджерів.

Відповідну розвідувальну інформацію окупанти планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по підрозділах Збройних сил України.

Під час обшуків у затриманого було виявлено: мобільні телефони, комп’ютерну техніку, відеореєстратор і картки пам’яті до нього із доказами злочинних дій.

Варто зазначити, що нещодавно у Миколаївській області також викрили двох російських агентів, один з яких стежив за установками високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для російських окупантів.

За даними правоохоронців, один із затриманих збирав і передавав окупантам інформацію про розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України у Миколаївській області. Окремо він стежив за HIMARS.

Задокументовано, що цей агент передавав російським окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та коригував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.