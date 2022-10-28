Служба безпеки України викрила у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у прифронтових районах півдня України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, колаборантка передавала інформацію щодо переміщення військової техніки ЗСУ, в тому числі про місця дислокації повітряної військової техніки на території Миколаївської області.

Також зрадниця передавала ворогу локації стратегічно важливої критичної інфраструктури на території регіону. Отримані відомості російські загарбники використовували для підготовки прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Під час слідства було встановлено, що зловмисницею є мешканка обласного центру, яку після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завербували російські спецслужби. У поле зору агресорів зрадниця потрапила через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювала серед свого оточення.

Для комунікації з російським “куратором” використовувала анонімні месенджери, а передачу закритих даних здійснювала у вигляді електронних фото з описом місцевості.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю на спробі передачі ворогу розвідувальної інформації. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки правоохоронці виявили засоби зв’язку із доказами конспіративного листування з ворогом.

Затриманій повідомлено про підозру за вчинений нею злочин. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.