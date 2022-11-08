Працівники Служби безпеки України затримала коригувальника, який наводив російські ракети по будівлі СБУ у Миколаєві.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

За даними правоохоронців, затриманий приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових і правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва.

Насамперед російських окупантів цікавили точні координати об’єктів СБУ, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар.

Зібрану інформацію коригувальник намагався передати через анонімний Telegram-канал, створений спецслужбами РФ.

Проте співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали коригувальника.

Зловмисником виявився місцевий житель, який сам вийшов на російські спецслужби для співпраці.

Для цього активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди та виправдовував воєнні злочини загарбників. Так він потрапив у поле зору окупантів і був залучений до збору розвідданих.

Під час обшуків правоохоронці виявили у нього докази підривної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.