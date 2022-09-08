Служба безпеки України затримала чергового коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у Миколаєві.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Згідно з даними слідства, коригувальником виявився 62-рінчий місцевий пенсіонер. Чоловік сам запропонував окупантам стати їхнім помічником, керуючись своїми ідеологічними мотивами.

Після цього за допомогою месенджерів та соціальних мереж пенсіонер передавав російським окупантам таку інформацію:

розташування військовослужбовців і військових формувань ЗСУ;

переміщення військової техніки та засобів ураження по території Миколаївської області.

Дані він надсилав додававши координати та детальний опис ситуації.







У Миколаєві затримали пенсіонера, який передавав окупантам інформацію про дислокацію та переміщення ЗСУ // 4 фото

Коригувальника вдалось затримати. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ – несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили мобільний телефон та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

На даний час тривають слідчі дії для встановлення обставин, виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до правопорушення осіб.