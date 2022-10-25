У Миколаєві затримано двох агентів, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Вони приховано готували замовні сюжети для пропагандистських ресурсів та поширювали дані про місця дислокації ЗСУ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Затримані у сюжетах закликали до захоплення південного регіону. Ще вони закликали фізично ліквідувати керівництво обласної військової адміністрації.

Агентами виявилися двоє місцевих мешканців. Після початку широкомасштабного вторгнення їх було завербовано російськими спецслужбами.

Затримані удавали з себе “блогерів”. Вони позиціювали свою діяльність як інформування громадян про внутрішню ситуацію у Миколаївській області.

Двоє місцевих жителів співпрацювали з російським пропагандистським ресурсом “РИА Новости”. Представники цього медіа визначали тематику пропагандистських матеріалів, терміни їх підготовки і передачі до Москви.

За злиття даних про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах затримані отримували фінансову винагороду. Ще вони поширювали інформацію про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.