Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін!”, – зазначив очільник Миколаєва.

Раніше 21 травня російські війська також обстріляли місто касетними снарядами.

22 травня росіяни завдали ракетних ударів по місту Малин Житомирської області. Під час обстрілів в області лунала повітряна тривога.