Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
“Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін!”, – зазначив очільник Миколаєва.
Раніше 21 травня російські війська також обстріляли місто касетними снарядами.
22 травня росіяни завдали ракетних ударів по місту Малин Житомирської області. Під час обстрілів в області лунала повітряна тривога.
- Нагадаємо, по Запорізькій області вночі окупанти запустили кілька ракет. В одному з сіл вони вразили цивільну інфраструктуру, що призвело до постраждалих.
- Внаслідок російських обстрілів Харківської області 8 людей дістало поранення, 5 з яких мешканці Харкова.
- Також російські військові завдали ракетного удару, а також здійснили обстріли “градами” та мінометами території між Харківською та Сумською областями. Водночас постраждало прикордоння Чернігівської області.