Ввечері 22 травня росіяни обстріляли місто Миколаїв касетними боєприпасами. Містян закликали триматись якомога далі від вікон.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Знову над Миколаєвом лунають вибухи. Касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін!”, – зазначив очільник Миколаєва.

Раніше 21 травня російські війська також обстріляли місто касетними снарядами.

22 травня росіяни завдали ракетних ударів по місту Малин Житомирської області. Під час обстрілів в області лунала повітряна тривога.