У Миколаївській області попри активні бойові дії готують групи, що працюватимуть для запуску бізнесу. Таке вирішили за результатами селекторної наради з Офісом Президента.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Група збиратиме дані серед представників бізнесу. До них будуть окремо дзвонити, аби дізнатися, що саме їм потрібно для відновлення роботи. Інша група по відновленню бізнесу буде налаштовувати логістичний ланцюг та надавати гарантії по фінансовій підтримці.

Віталій Кім зазначив, що вони працюватимуть над реалізацією запуску сільського господарства. Зокрема розробляють пільги, аби було реальним вирівняти ціни та запустити продаж товарів, наприклад, як соняшникова олія.

Голови ОДА додав, що наразі є централізована гуманітарна допомога та від волонтерів. За його словами, процедуру її отримання документаційно планують якнайшвидше спростити.

Також сьогодні вночі окупанти тричі влучили по місту. У результаті атаки немає загиблих та поранених.