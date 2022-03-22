Про це повідомляє голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Група збиратиме дані серед представників бізнесу. До них будуть окремо дзвонити, аби дізнатися, що саме їм потрібно для відновлення роботи. Інша група по відновленню бізнесу буде налаштовувати логістичний ланцюг та надавати гарантії по фінансовій підтримці.
Віталій Кім зазначив, що вони працюватимуть над реалізацією запуску сільського господарства. Зокрема розробляють пільги, аби було реальним вирівняти ціни та запустити продаж товарів, наприклад, як соняшникова олія.
Голови ОДА додав, що наразі є централізована гуманітарна допомога та від волонтерів. За його словами, процедуру її отримання документаційно планують якнайшвидше спростити.
Також сьогодні вночі окупанти тричі влучили по місту. У результаті атаки немає загиблих та поранених.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нагородив керівників у декількох регіонах за оборону та надав містам статус “міст-героїв”. Одним із нагороджених став голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
- На Харківщині російський танк розстріляв автомобіль, де перебувала родина з двома дітьми. Внаслідок чого двоє дорослих та дитина загинули. Водночас на Сумщині війська РФ обстріляли пенсіонерів.
- Внаслідок ракетних обстрілів заводу “Зоря” у Миколаєві з боку військових формувань країни-агресора, загинуло 9 осіб.