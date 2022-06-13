Про це повідомила пресслужба обладміністрації.

Окупанти пошкодили 3 040 об’єктів житлового фонду та 99 об’єктів культури. Зокрема вони атакували 210 навчальних та 34 медичних закладів. Руйнувань зазнали 42 промислові підприємства.

Протягом минулої доби російські військові обстрілювали Широківську та Березнегуватську громади. У першому випадку було зруйновано фермерські склади, а також в іншому випадку пошкодили житлові будинки.

У Миколаївській області внаслідок війни без газопостачання залишаються 6 578 споживачів. Через бойові дії припинено електропостачання, водопостачання та водовідведення у 92 населених пунктах.

У Миколаєві зранку 13 червня лунали вибухи, але стосовно них інформація уточнюється.