Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“По Миколаївщині було завдано масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації. Чотирма крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати”, – йдеться у повідомленні оперативного командування “Південь”.
Також атаковано чорноморське узбережжя Миколаївської області й тилові райони українських позицій. Наразі ворог намагається посилити психологічний тиск на мирне населення та підрозділи Сил оборони, щоб знизити динаміку контрнаступальних дій.
Російські окупанти планують перегрупування у районі міста Миколаїв та його околиць. Також російські загарбники не полишають спроб просунутись углиб регіону, використовуючи майже все наявне озброєння.
Натомість Збройні Сили України гідно тримають оборону цього регіону та планують контрнаступ.
- Окупанти завдали ударів по Миколаєву з артилерійських систем. Росіяни посилюють обстріли, тому містян закликали поки що не повертатися.
- Деяким жителям Миколаївської області радять тимчасово виїхати із населених пунктів. Йдеться про мешканців Корабельного та Інгульського районів Миколаєва, а також сіл Полігон, Миколаївське, районів НАРП, Кульбакіне.
- Генерал-майор Дмитро Марченко керував обороною Миколаєва у перші, найгостріші місяці повномасштабного російського вторгнення. Він розповів, як ця оборона велася, якими були перші дні, та чи переможе Україна.