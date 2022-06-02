У Миколаївській області в операційній зоні українських Сил оборони ситуація досить напружена. Ворог намагається утримувати оборону та посилює обстріли позицій українських військових.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“По Миколаївщині було завдано масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації. Чотирма крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати”, – йдеться у повідомленні оперативного командування “Південь”.

Також атаковано чорноморське узбережжя Миколаївської області й тилові райони українських позицій. Наразі ворог намагається посилити психологічний тиск на мирне населення та підрозділи Сил оборони, щоб знизити динаміку контрнаступальних дій.

Російські окупанти планують перегрупування у районі міста Миколаїв та його околиць. Також російські загарбники не полишають спроб просунутись углиб регіону, використовуючи майже все наявне озброєння.

Натомість Збройні Сили України гідно тримають оборону цього регіону та планують контрнаступ.