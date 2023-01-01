У жительки села Бузьке (Миколаївська область) почались пологи ввечері 31 грудня. "Швидка", яка везла її до лікарні, застряла у багнюці. У результаті пологи допомагала приймати акушерка до Skype.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

За “швидкою” відправили ДСНС на допомогу, а поки вона їхала — під’єднали акушерку з Нової Одеси по відеозв’язку. Жінка народила близько 00:00. На світ з’явилась дівчинка.

Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська. Також разом на телефоні була лікарка ж/к Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко.

За 1 січня у Миколаївській області народилися 12 діток — 5 дівчаток та 7 хлопчиків.

“Вітаємо нових Українців в новому Переможному році! А мамам та всім родинам бажаємо здоров’я та миру”, — підписав Віталій Кім.