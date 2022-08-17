У Миколаївській області викрито шахрайську схему стосовно переселенців. Житель селища Єланець здавав вигадані квартири тим, хто залишив зону бойових дій.

Про це повідомила прокуратура Миколаївської області.

Слідчі встановили, що інтернет-шахраєм виявився 28-річний чоловік. Він розміщував на платформі OLX оголошення про надання в оренду квартир, які нібито знаходяться в Ужгороді.

Після того, як йому надсилали передоплату — він зникав. Серед ошуканих були жінки з дітьми, які прагнули знайти безпечний прихисток.

Окрім цього, він заволодів телефоном жінки, в якої сам винаймав житло. Через мобільний додаток він отримав доступ до онлайн-банкінгу. Внаслідок чого отримав можливість розпоряджатися її картковими рахунками.

Правоохоронці встановили 16 епізодів його злочинної діяльності. За даними фактами проведено досудове розслідування (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 ККУ). Обвинувачувальний акт вже передали до суду. Підозрюваний перебуває під вартою.