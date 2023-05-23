Джерело: ДТЕК.

Це перша у світі вітроелектростанція, яка будується під час війни. Перша черга Тилігульської ВЕС, яка розташована лише за 100 км від тимчасово окупованої Росією території в Миколаївській області, вже генерує зелену електроенергію.

19 турбін ВЕС мають встановлену потужність 114 МВт та виробляють до 390 тисяч кВт-год — цього достатньо для забезпечення електрикою 200 000 домогосподарств на рік.

Це – один з перших проєктів, де встановлені турбіни EnVentus потужністю 6 МВт від данського виробника Vestas.

ДТЕК вже заклав фундаменти для встановлення ще 64 турбін ІІ черги будівництва Тилігульської ВЕС.

Будівництво потужності у 500 МВт зробить її найбільшою ВЕС у Східній Європі та додатково забезпечить чистою енергією будинки і підприємства на півдні України, які значною мірою потерпають від перебоїв з електропостачанням через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури.

Зазначається, що розширення Тилігульської ВЕС – частина великої стратегії компанії щодо досягнення нульових викидів вуглецю до 2040 року та допомоги Україні стати експортером чистої енергії до Європейського Союзу.

Рішення про будівництво Тилігульської ВЕС було прийнято у 2020 році в межах стратегії ДТЕК щодо розширення портфеля ВДЕ. Згодом проєкт дозволить збільшити потужності зеленої енергетики ДТЕК з 1 ГВт до 1,5 ГВт.

Наприкінці 2021 року було закладено основи ВЕС, а першу вітрову турбіну встановили в грудні 2021 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, ДТЕК зупинив будівництво станції, коли вже було встановлено 6 турбін, оскільки ворожі сили просунулися на Миколаїв, а іноземні партнери були змушені евакуювати персонал і обладнання.

Однак вже влітку 2022 року ДТЕК відновив роботи з будівництва. Співробітники працювали в бронежилетах і з серпня 2022 року до квітня 2023 року провели понад 300 годин у бомбосховищах під постійною загрозою ракетних ударів.