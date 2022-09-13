Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними правоохоронців, один із затриманих збирав і передавав окупантам інформацію про розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України у Миколаївській області. Окремо він стежив за HIMARS.
Задокументовано, що цей агент передавав російським окупантам координати об’єктів критичної інфраструктури та коригував удари по Варварівському мосту у Миколаєві.
Інший затриманий – також мешканець обласного центру. Він працював на інформаційному фронті, де відповідав за маскування користувачів і прихильників проросійських телеграм-чатів.
Крім цього, зловмисник поширював матеріали, в яких виправдовується чи заперечується повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Під час обшуків, проведених за місцями проживання ворожих агентів, кіберфахівці СБУ виявили та вилучили електронні засоби, які використовувалися для організації закритих каналів зв’язку, анонімізації користувачів та передачі розвідувальних даних.
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