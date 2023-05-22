Джерело: Служба безпеки України.

Підозрюваний приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників, коли об’їжджав прифронтові території області. Його завдання було виявляти склади з озброєнням та боєприпасами Збройних сил України, серед якого було іноземне виробництво.

Він передавав російським окупантам дані про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню “Град” і дронів Shahed. Інформацію використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.

Чоловіка було викрито під час виконання ним ворожого розвідзавдання. Виявилося, що місцевого жителя завербували до співпраці дистанційно.

Зловмисник передавав інформацію російській спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень. Під час обшуків у нього виявили телефон з доказами комунікації з ворогом.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.