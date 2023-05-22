Джерело: Служба безпеки України.

Підозрюваний приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників, коли об’їжджав прифронтові території області. Його завдання було виявляти склади з озброєнням та боєприпасами Збройних сил України, серед якого було іноземне виробництво.

Він передавав російським окупантам дані про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню “Град” і дронів Shahed. Інформацію використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову.

Фото: Служба безпеки України

Чоловіка було викрито під час виконання ним ворожого розвідзавдання. Виявилося, що місцевого жителя завербували до співпраці дистанційно.

Зловмисник передавав інформацію російській спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень. Під час обшуків у нього виявили телефон з доказами комунікації з ворогом.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України